Возвращение четырех детей в Украину: появились подробности

"Наши дети возвращаются домой, в свои семьи. Это 17-летняя девушка и трое мальчиков - шести, трех и девяти лет", - рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как отметил он, дети уже дома, вместе со своими родными.

"У каждого из них есть собственная история. Их должны слышать в разных странах мира, чтобы иметь настоящее представление о преступлениях России", - добавил глава ОП.

История первая

Мать и сын не виделись с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Семья проживала на территории Херсонской области, а с началом войны женщина-военнослужащая перешла в распоряжение воинской части и пошла защищать Украину. Ее несовершеннолетний сын остался дома с бабушкой и дедушкой.

Когда Россия оккупировала часть Херсонской области, мать не могла эвакуировать сына, попала в плен. Впоследствии женщину удалось освободить, она начала искать своего сына и его удалось найти и вернуть к родственникам.

История друга

До начала войны мальчик, имея врожденные проблемы со здоровьем, находился в Херсонской области, где его готовили к операции в "Охматдете".

Из-за вторжения РФ родителям ребенка пришлось эвакуироваться, а мальчик попал в оккупацию. Вместе с другими детьми его принудительно вывезли в Крым.

История третья

Еще один мальчик оказался в Брянской области, в детском доме. Его бабушка не сдавалась, вместе с чиновниками искала ребенка. Семью удалось воссоединить.

Что делать, если ребенок исчез?

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, если ваш ребенок исчез, и вы как законный его представитель не знаете его местонахождение - обязательно сообщите об этом факте Национальную полицию Украины по номеру 102.

"Если же Вы убеждены, что ребенка депортировали на РФ, находится ли он на ТОТ, то кроме полиции стоит сообщить и нам - Офис Омбудсмана", - отметил он.

Контакты:

горячая линия 0 800 50 17 20 - в пределах Украины;

044 299 74 08 - для звонков из-за границы;

электронный адрес - hotline@ombudsman.gov.ua.

Депортация украинских детей в РФ

С начала российского вторжения в Украину, Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Напомним, ранее Украина вернула домой четырех украинских детей, которые ранее были незаконно депортированы Россией.