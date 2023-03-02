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Вернет людей на Луну. NASA заканчивает собирать ракету SLS (фото)

Фото: NASA заканчивает строительство ракеты SLS (twitter.com/SenBillNelson)
Автор: Елена Черкасец

Американское космическое агентство NASA успешно заканчивает строить свою мощнейшую в истории ракету, чтобы снова отправить астронавтов на поверхность Луны спустя более 50 лет после последней высадки на нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора NASA Билла Нельсона в Twitter.

"Пока мы готовимся к миссии Artemis II, наши команды завершают создание ракеты NASA SLS, которая впервые за более чем 50 лет доставит астронавтов на Луну", - написал он.

Напомним, NASA впервые за 50 лет достигло Луны. Но пока без людей.

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