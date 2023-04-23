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Наводнения не будет. В Киеве падает уровень воды в Днепре

Фото: в Киеве падает уровень воды в Днепре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Уровень воды в Днепре в районе Киева снижается. Однако в некоторых районах столицы остаются подтопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

По состоянию на утро 23 апреля уровень воды в Днепре возле моста "Метро" составляет 9303 см. Этот показатель на 5 см меньше, чем вчера.

"Всю неделю половодья идет на убыль. Но еще удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Он отметил, что аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня дожди возможны только на востоке и юге Украины, на остальной территории - без осадков.

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