Наводнения не будет. В Киеве падает уровень воды в Днепре

По состоянию на утро 23 апреля уровень воды в Днепре возле моста "Метро" составляет 9303 см. Этот показатель на 5 см меньше, чем вчера.

"Всю неделю половодья идет на убыль. Но еще удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Он отметил, что аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня дожди возможны только на востоке и юге Украины, на остальной территории - без осадков.

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