Повалені дерева, затоплені вулиці та постраждалий чоловік: Житомир накрила негода

Близько о 18:00 в Житомирі розпочався сильний вітер та буря, внаслідок яких декілька вулиць були затоплені. Один із місцевих жителів постраждав через повалене дерево.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міської ради міста.
Наразі відомо, про те, що злива затопила перехрестя Покровської та Грушевського.
Зокрема, на вулиці Шевченка місцеві повідомили про зламані дерева та кущі, які побили припарковані автомобілі та зірвані вітрини з закладів харчування та магазинів.
Відповідно до інформації пресслужби, внаслідок негоди постраждав й один з місцевих жителів. Під час бурі на чоловіка впало дерево, внаслідок чого його було госпіталізовано з численними забоями.
Також деякий час у місті було призупинено місцевий транспорт. Наразі його роботу відновлено, окрім вулиці Параджанової де негода зруйнувала опору.