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Связана с ремонтом кораблей РФ: компанию Rockwoll внесли в список спонсоров войны

Фото: компанию Rockwall внесли в список международных спонсоров войны (rockwool.com)
Автор: Владислав Прийменко

Датская компания Rockwool, которая производит продукцию на основе каменной ваты, была признана международным спонсором войны. Она продолжает работать в России и обслуживает корабли ВМФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.

После начала российского вторжения в Украину компания приняла решение остаться на российском рынке. Через посредников продукция Rockwool продаётся российским государственным предприятиям, в том числе по заказу Министерства обороны России.

"Она применяется для утепления, звукоизоляции и огнезащиты, предназначена для всех видов построек и сооружений, а также для промышленного оборудования и даже судостроения", - сказано на сайте НАПК.

Продукция Rockwool применялась для строительства и ремонта кораблей ВМФ России, в том числе Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов.

С момента аннексии Крыма датская компания Rockwool поставляла изоляционные материалы для строительства и ремонта минимум для 31 корабля и подлодок российского флота, включая крейсеры, эсминцы, атомные подлодки, фрегаты, десантные корабли, тральщики и разведывательные корабли. Общая стоимость контрактов между дистрибьюторами Rockwoll и Министерством обороны России составила более 329 млн рублей.

Датская компания Rockwool работает в России с 1995 года и имеет четыре завода. Компания обеспечивает работой 1200 человек в России, что составляет около 10% от общего числа сотрудников компании. В 2022 году компания заплатила в России налог на прибыль в размере 16,9 миллиона долларов США.

В России компания Rockwool представлена четырьмя дочерними предприятиями. Официально эти предприятия не поставляют свою продукцию по государственным контрактам Российской Федерации. В 2023 году поставки продукции Rockwool российским государственным предприятиям осуществлялись другими компаниями-посредниками.

В апреле 2022 года компания Rockwool объявила о продолжении своей работы в России.

Международные спонсоры войны

Список "Международных спонсоров войны" - это инструмент, который используется для того, чтобы заставить компании прекратить работу в России и тем самым снизить финансовую и технологическую поддержку страны-агрессора. Список ведет НАПК.

Ранее, НАПК внес в список международных спонсоров войны компанию "Nestle". В России продолжает работать 7 фабрик.

Также в список попала итальянская группа компаний "Camozzi", которая производит оборудование для автоматизации рабочих процессов.

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