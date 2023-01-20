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Мощности "зеленой" генерации Украины могут увеличиться в 3 раза до 10 ГВт за два года, - Шурма

Новина українською →
Пятница 20 января 2023 16:09
Мощности "зеленой" генерации Украины могут увеличиться в 3 раза до 10 ГВт за два года, - Шурма Фото: Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В течение двух лет Украина может увеличить общую мощность своего "зеленого" поколения с 3 до 10 ГВт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замруководителя Офиса президента Ростислава Шурму на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Вы можете очень быстро приобрести землю, ускорить присоединение к сетям и сделать все это прозрачным способом", - сказал он.

Шурма добавил, что для модернизации инфраструктуры Украины необходимо 40 млрд евро инвестиций, а основная часть средств поступит уже после окончания войны.

Также он рассчитывает, что взнос частного сектора составит около 90% от общих инвестиций.

Напомним, ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

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