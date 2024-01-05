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Мощный снежный циклон и морозы до 25 градусов: что ожидает Украину в ближайшие дни

Фото: 7-9 января ожидается сильный снег и морозы до 25 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине 7-9 января ожидаются сложные погодные условия: сильный снег и мороз до 25 градусов. В дальнейшем температура повысится, но остается минусовой.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Циклон и сильные морозы

Как отметила синоптик, вторжение арктического воздуха с севера Европы приведет к образованию циклона над югом Украины и Черным морем.

"Днем 7 января и 8 января, кроме северной части, южный циклон обусловит снег, в центральных областях, в Харьковской области - значительный снег, на юге, в Донецкой и Луганской областях - значительные осадки, дождь с переходом в снег", - сказала она.

К осадкам в центральных, восточных и центральных областях присоединятся еще и порывы ветра 15-20 м/с, будут наблюдаться вьюги и снежные заносы.

"В течение 7-9 января постепенно с севера на юг распространится арктический холод, и ожидаем значительное понижение температуры", - сказала Голеня.

Минимальная температура в ночь на 9 января составит до 20 градусов мороза, в Черниговской и Сумской областях – до 25 градусов, в южной части – до 13 градусов. В дневные часы теплее на 3-5 градусов. В Киеве 8-9 января ожидается 13-18 градусов мороза ночью и 8-13 градусов днем.

Ослабление морозов

Как отметила синоптик, в дальнейшем ожидается ослабление морозов, "но все-таки будут преобладать минусы и время от времени выпадать снег", поскольку с северо-запада будут двигаться атмосферные фронты до 13-15 января.

По ее словам, к концу следующей недели временами снег, морозы ослабеют. "Это уже не будут такие морозы, но это будут преимущественно минусы, а в отдельные дни - ноль и 1-3 тепла", - добавила она.

 

Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года за счет рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.

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