Мощность увеличивается. Энергетики ввели в работу еще один атомный блок

Отмечается, что еще один атомный блок поможет увеличить мощность, так что впоследствии дефицит будет уменьшаться.

"По состоянию на 11:00 введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления", - говорится в сообщении.

Сейчас на всей территории Украины действуют отключения света, чтобы ограничить потребление.

Напомним, вчера в "Укрэнерго" объяснили, что изменили тактику по отключениям. Теперь облэнерго получают не объем ограничений, а предел потребления по области.

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