Нужно признать реальность: в ЦПД отреагировали на заявление Лаврова

Россия все больше демонстрирует нежелание завершать войну. Этому свидетельствуют слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram .

В частности, он упомянул недавнее заявление Лаврова о том, что Россию не устраивают предложения команды новоизбранного президента США Дональда Трампа. Речь идет об отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет и введении контингента миротворцев ЕС и Великобритании.

"Могу добавить, что РФ все больше демонстрирует нежелание завершать войну даже в теории", - пишет Коваленко.

Он отметил, что сейчас надо признать реальность - Россию нужно сломать путем "обрезания" крыльев ее союзниками, а также интенсивным уничтожением российской военной логистики.

"Когда посыпется экономика и ВПК, уже будет безразлично, чего хочет Путин и его собаки типа Лаврова. А пока - это традиционная российская тактика, множить глупости ради выигрыша времени", - резюмировал руководитель ЦПД.