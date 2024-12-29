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Нужно признать реальность: в ЦПД отреагировали на заявление Лаврова

Воскресенье 29 декабря 2024 19:29
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Нужно признать реальность: в ЦПД отреагировали на заявление Лаврова Фото: Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия все больше демонстрирует нежелание завершать войну. Этому свидетельствуют слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

В частности, он упомянул недавнее заявление Лаврова о том, что Россию не устраивают предложения команды новоизбранного президента США Дональда Трампа. Речь идет об отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет и введении контингента миротворцев ЕС и Великобритании.

"Могу добавить, что РФ все больше демонстрирует нежелание завершать войну даже в теории", - пишет Коваленко.

Он отметил, что сейчас надо признать реальность - Россию нужно сломать путем "обрезания" крыльев ее союзниками, а также интенсивным уничтожением российской военной логистики.

"Когда посыпется экономика и ВПК, уже будет безразлично, чего хочет Путин и его собаки типа Лаврова. А пока - это традиционная российская тактика, множить глупости ради выигрыша времени", - резюмировал руководитель ЦПД.

Что предшествовало

Напомним, несогласие России Лавров высказал в интервью ТАСС.

"Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести в Украину миротворческий контингент", - сказал он.

При этом глава МИД РФ признался, что в Москве пока не получали официальных сигналов от Соединенных Штатов по войне в Украине.

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