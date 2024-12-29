Нужно признать реальность: в ЦПД отреагировали на заявление Лаврова
Россия все больше демонстрирует нежелание завершать войну. Этому свидетельствуют слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.
В частности, он упомянул недавнее заявление Лаврова о том, что Россию не устраивают предложения команды новоизбранного президента США Дональда Трампа. Речь идет об отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет и введении контингента миротворцев ЕС и Великобритании.
"Могу добавить, что РФ все больше демонстрирует нежелание завершать войну даже в теории", - пишет Коваленко.
Он отметил, что сейчас надо признать реальность - Россию нужно сломать путем "обрезания" крыльев ее союзниками, а также интенсивным уничтожением российской военной логистики.
"Когда посыпется экономика и ВПК, уже будет безразлично, чего хочет Путин и его собаки типа Лаврова. А пока - это традиционная российская тактика, множить глупости ради выигрыша времени", - резюмировал руководитель ЦПД.
Что предшествовало
Напомним, несогласие России Лавров высказал в интервью ТАСС.
"Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести в Украину миротворческий контингент", - сказал он.
При этом глава МИД РФ признался, что в Москве пока не получали официальных сигналов от Соединенных Штатов по войне в Украине.
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