Не нужно уроков морали. Кулеба ответил на критику ударов по территории РФ

Глава МИД не понимает утверждений, что Украина "играет с огнем". При этом он не подтвердил, что ВСУ били по российским аэродромам.

"Путин пришел уничтожить нас - как государство, как нацию. Если бы к вам в квартиру зашел убийца и попытался вас убить, а ваш сосед сказал: "Не играй с огнем, не надо его провоцировать", то вы, наверное, сказали бы, что ваш сосед не в своем уме", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что нет необходимости "преподать Украине моральный урок".

Кулеба считает реалистичным сценарий полного отключения электроэнергии в Украине. Однако он не ожидает, что украинцы массово покинут страну из-за нестабильной ситуации зимой.

В воскресенье координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на телеканале ABC отметил, что Вашингтон "старается обеспечить, чтобы украинская сторона могла защитить свою территорию, отвоевать свою землю", однако США не поощряют операций внутри российской территории.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты не работают над тем, чтобы помешать Украине разработать свои собственные средства дальнего удара, которые потенциально могут быть нацелены на территорию РФ.

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