Потрібно розраховуватись криптою? Trustee Plus може стати найкращою криптовалютною карткою у 2024 році

Офіційна заява Binance про припинення технічної підтримки Binance Card засмутила й навіть шокувала користувачів цієї біржі. Адже за три роки існування даного платіжного інструмента криптоентузіасти звикли до можливості використовувати цифрові активи для повсякденних витрат.

У 2024 році їм доведеться шукати не тільки як купити біткоїн з картки, але і чим замінити Бінанс картку, щоб продовжити використовувати крипту для оплати за послуги чи товари. Нижче розглянемо варіант, який має українське походження та вже отримав десятки тисяч прихильників в Україні.

Яким цифровим гаманцем користуватися у 2024 році?

Попри велику популярність апаратних цифрових гаманців далеко не кожен криптоентузіаст готовий вкласти кошти в покупку спеціального пристрою для зберігання своїх монет. Завдяки цьому електронні криптогаманці утримують популярність. Щоб їх використовувати, достатньо завантажити на смартфон спеціальний мобільний додаток, пройти реєстрацію й підтвердити персональні дані.

Trustee Plus – це український криптогаманець, який дозволяє купувати, обмінювати й зберігати цифрові активи безпосередньо в однойменному мобільному додатку. Простий інтерфейс, україномовна підтримка та прозорі умови використання сприяють значній популярності цього інструмента. На сьогодні він має понад 130 000 користувачів.

Безкоштовна установка

Щоб управляти власними цифровими активами, завантажте однойменний мобільний додаток з Google Play чи Apple Store. Процес створення гаманця є швидким та безкоштовним – просто дотримуйтеся інструкції. Якщо виникнуть питання при використанні додатка, скористайтеся допомогою україномовної й цілодобової служби підтримки.

Нульові комісії

Криптогаманець не утримує комісію за обмін стейблкоїнів, вивід гривні на картку, здійснення переказів іншим користувачам цього мобільного додатку. Також немає додаткової плати за поповнення криптою чи обслуговування. Таким чином Trustee Plus стає оптимальним криптогаманцем для новачків, які хочуть зробити перші криптоінвестиції без додаткових витрат.

Верифікація за одну хвилину

Реєстрація у додатку відбувається, як у звичайному банківському застосунку: користувач вводить й підтверджує номер телефону й проходить верифікацію – процедуру перевірки особистих даних. Для цього можна додати скан-копію паспорта/водійського посвідчення чи пройти верифікацію за допомогою додатку «Дія». При виборі другого варіанта процедура перевірки даних займає не більш ніж 60 секунд.

Управління цифровими активами

Гаманець Trustee Plus дозволяє управляти понад 30 найпопулярнішими цифровими активами: купувати, обмінювати, зберігати чи переказувати на рахунок інших користувачів. Все, як у звичайному банківському додатку, тільки ви зможете керувати не гривневим рахунком, а власними криптозбереженнями. Наприклад, пересилати їх друзям чи примножувати.

Розрахунок цифровими монетами в магазинах по всьому світу

Додаткова опція для користувачів криптогаманця Trustee Plus – можливість випустити власну віртуальну криптокартку, яка дозволить оплачувати покупки товарів й послуг цифровими монетами. Картка прив’язана до балансу в USDT, ETH або ВТС. Оплачуючи товар, абонемент у спортивну залу чи вечерю у ресторані, ви використовуєте обраний цифровий актив, який автоматично конвертується у місцеву валюту з комісією 0,5%.

Яка криптокартка замінить картку Бінанс у 2024 році?

На відміну від криптокартки Бінанс, віртуальна платіжна картка Trustee Plus продовжить своє існування у 2024 році. Очікується, що кількість користувачів цього інструменту виросте. Популярність криптокартки Trustee Plus пояснюється не тільки українським походженням. Цей платіжний інструмент емітований MasterCard, тому має гарантовану безпечність та надійність. Він діє, як звична дебетова платіжна картка, тобто передбачає використання власних коштів користувача.

Як повідомляє крипто-медіа MNBC, ви можете випустити картку Trustee Plus онлайн, пройшовши верифікацію в «Дії» чи завантаживши документи. Випуск картки коштує 10 євро. Після створення цього платіжного інструменту можете додати його в Apple Pay чи Google Гаманець для подальшого здійснення звичних безконтактних платежів.

Загалом криптокартка Trustee Plus пропонує такі можливості:

автоматична конвертація цифрових монет у фіатні гроші при оплаті з комісією 0,5%;

поповнення рахунку й обслуговування криптокартки без додаткової комісії;

купівля цифрових активів за національну валюту;

безконтактні платежі в магазинах, фітнес-центрах, кінотеатрах й інших місцях;

прив’язка до однієї з популярних цифрових монет: стейблкоїну USDT, біткоїну, ефіріуму.

З урахуванням доступності в Україні й перерахованих вище можливостей віртуальна криптокартка Trustee Plus дозволить українським користувачам продовжити використовувати цифрові активи для розрахунку попри те, що Binance Card більше не працює у 2024 році.