Нужны снаряды, F-16 и терпение. Интервью Залужного о контрнаступлении для WP

Залужный разочарован тем, что Украина до сих пор не получила западные истребители. Хотя сами союзники не решились бы на наступление без превосходства в воздухе. Обещанные F-16 вряд ли поступят до осени, и то осень - это самый благоприятный сценарий.

По его словам, украинские войска должны выстреливать такое же количество снарядов, как противник. Но из-за ограниченных ресурсов россияне иногда в 10 раз превосходят в артиллерийском огне.

"Это меня бесит", - отвечает Залужный на упреки в том, что контрнаступление на востоке и юге идет медленнее, чем ожидалось.

Это мнение публично выражали официальные лица и военные аналитики на Западе. Генерал уверяет, что его войска каждый день идут вперед - пусть даже всего на 500 метров.

"Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки. Каждый день каждый метр дается кровью. Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы наблюдателям, но это их проблемы", - заявил он.

В последние 16 месяцев перед 49-летним Залужным стоит монументальная задача вести украинские силы против более крупной и лучше оснащенной армии России, которая оккупирует около 20% территории Украины. И ему это удается в том числе за счет обучения тактике НАТО, а также отказа от чрезмерно централизованной "советской" структуры управления.

Каждый день его беспокоят вопросы: когда западные партнеры предоставят необходимое оружие, больше боеприпасов и F-16? И как можно ожидать, что он справится без них?

Залужный несколько раз в неделю, иногда часами, делится своими опасениями с американским коллегой Марком Милли, которым он восхищается и считает своим другом.

"Он полностью их разделяет. И я думаю, что он может помочь мне избавиться от этих забот", - отметил Залужный, добавив, что в крайнем разговоре назвал ему необходимое количество снарядов в месяц.

В этих разговорах Залужный откровенно говорит о последствиях.

"У нас есть договоренность: мы на связи 24/7. Так что иногда я могу позвонить и сказать: "Если я не получу 100 000 снарядов в неделю, 1000 человек погибнет". Поставь себя на мое место", - рассказывает он.

В то же время не Милли решает, получит ли Украина самолеты.

"Просто пока принимается это решение, каждый день умирает много людей - очень много. Просто потому, что решение еще не принято", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Хотя на Западе есть согласие в отношении того, что Украина получит F-16, нехватка боеприпасов создает другую проблему. В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг предупреждал, что темпы расхода снарядов в Украине во много раз превышают темпы производства. Это означает, чем дольше будет продолжаться война, тем еще более дефицитными могут стать снаряды, необходимые Залужному.

Украина впервые получила западные танки, в том числе Leopard 2 немецкого производства, и БМП перед летним контрнаступлением. Российские войска удерживают сухопутный коридор на юге Украины в оккупированный Крым, где у них есть несколько военных объектов. Разрыв этого коридора нанесет серьезный удар по логистике Москвы.

Эти танки и боевые машины дебютировали на поле боя в начале месяца. Часть из них уже уничтожена, признает Залужный. Но по его словам, танки Leopard приехали в Украину на войну, а не на парады или фотосессии с политиками и селебрити.

"А "Леопард" на поле боя - это мишень", - добавил Залужный.

По мнению аналитиков, Украина еще не начала основное контрнаступление. До сих пор на передовую не отправлены все специально подготовленные силы. А те, которые находятся там, похоже, все еще прощупывают слабые места в обороне России. Украинская сторона заявляет, что в июне было освобождено около 130 квадратных километров территории.

В то же время Залужный обращает внимание на доктрину НАТО. По его словам, она аналогична российской и апеллирует к превосходству в воздухе перед началом наземных операций.

"А Украина, переходя к наступательным операциям, какой доктрины должна придерживаться? Натовской? Российской? Или не ваше это дело? "У вас есть своя доктрина. У вас есть танки, у вас есть пушки, у вас есть боевые машины. Ты можешь это сделать". Да что ж это такое?", - недоволен генерал.

На командном пункте у него есть экран, который показывает ему все, что происходит в воздухе в любой момент - авиацию стран НАТО на западной границе Украины, украинские военные самолеты и российские на восточных рубежах.

"Скажем так, количество самолетов, которые дежурят возле наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, опустошающих наши позиции. Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и перебросить сюда?", - спрашивает Залужный.

Современные российские Су-35 имеют гораздо более совершенные радары и ракетное вооружение, поэтому украинские самолеты не могут конкурировать с ними. В результате сухопутные силы становятся легкой мишенью.

"Никто не говорит, что завтра мы должны получить 120 самолетов. Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно будет очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует другое поколение авиации. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все сказали бы: "Ты что, спятил?", - говорит генерал.

Если где-то есть соображения о том, что украинское контрнаступление получило импульс, когда на выходных основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин поднял мятеж, то Залужный не уверен в этом.

По его словам, "вагнеровцы" еще месяц назад ушли с линии фронта после захвата Бахмута. А с началом военного мятежа в России не произошло заметных изменений на поле боя.

"Мы не почувствовали, что их защита где-то ослабла или что-то в этом роде", - сказал он.

Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы "Вагнера", которые не захотят оставаться в России или подписывать контракты с минобороны, могут присоединиться к Пригожину в Беларуси. Поэтому Залужному, возможно, придется учитывать новую угрозу с севера.

"У меня много опасений, и "Вагнер" в том числе. Но не только они. Если мы начнем обо всем говорить, голова пойдет кругом. Наша задача - подготовиться к худшему и наиболее вероятному сценарию. И мы постараемся минимизировать все возможные последствия", - добавил он.

Один из наихудших сценариев - это развертывание ядерного оружия Владимиром Путиным. На прошлой неделе Зеленский предупредил, что российские силы готовят теракт с выбросом радиации на захваченной Запорожской АЭС.

Способна ли эта угроза остановить Залужного в попытке вернуть контроль над станцией в ходе наступления?

"Меня это совершенно не останавливает. Мы делаем свою работу. Все эти сигналы идут снаружи: "Бойтесь ядерного удара". Что ж теперь, мы должны сдаться?", - говорит Залужный.