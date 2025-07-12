Нужны гарантии: в Иране назвали условие для возобновления ядерных переговоров с США
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что США пытаются возобновить ядерные переговоры с Тегераном. Однако страна пока не спешит этого делать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Американцы настаивают на возвращение за стал переговоров", - сказал Арагчи, добавив, что Иран получил "множество сообщений".
По его словам, страна взвешивает варианты относительно сроков, места и структуры возможных переговоров, но "не спешит вступить в безрассудные переговоры".
Также Арагчи заявил, что Ирану нужны гарантии того, что он не подвергнется повторному нападению, если переговоры не увенчаются успехом.
"Были даны некоторые заверения, что войны больше не будет, и мы их рассматриваем. Если появится возможность защитить интересы иранского народа, мы ее не запустим. Двери дипломатии никогда не закрываются", - пояснил он.
Кроме того, министр подтвердил, что сотрудничество Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) "не прекратилось".
При этом добавил, что запросы на мониторинг будут теперь рассматриваться "в индивидуальном порядке" и осуществляться исключительно через Высший совет национальной безопасности Ирана.
Что предшествовало
Заявления Арагчи последовали ужином президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, на котором он заявил о своей готовности снять санкции с Ирана.
Его спецпредставитель Стив Уиткофф, который возглавляет делегацию США на текущих переговорах, заявил, что встреча с Ираном ожидается в течение недели.
Также отметим, что Арагчи был ведущим переговорщиком на встречах с США, которые проходили при посредничестве Омана и были провалены после того, как 13 июня Израиль начал бомбить ядерные объекты Ирана.
Помимо этого, в результате ударов были ликвидированы ряд высокопоставленных военных чиновников, а также ученых-атомщиков.
Позже, 22 июня, США присоединились к израильскому нападению, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам.
Вскоре Трамп заявил, что ядерная инфраструктура Ирана была полностью уничтожена, в то время как иранские официальные лица сказали, что объекты были "серьезно повреждены", но не уничтожены.
В ответ Иран выпустил ракеты по авиабазе США в Катаре, но Америка не стала отвечать на эту атаку, а Трамп практически в те же сутки объявил о прекращении огня.
По итогу, в конце июня перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу и соблюдается до сих пор, несмотря на взаимные обвинения сторон в его нарушениях.
Напомним, сегодня Axios написало, что российский диктатор Владимир Путин не оставил идеи навязать свои услуги "посредника" в заключении сделки между Ираном и США. В частности, глава Кремля уговаривает Тегеран согласиться на требование Вашингтона прекратить обогащение урана.
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