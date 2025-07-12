ua en ru
Сб, 12 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Нужны гарантии: в Иране назвали условие для возобновления ядерных переговоров с США

Суббота 12 июля 2025 18:52
UA EN RU
Нужны гарантии: в Иране назвали условие для возобновления ядерных переговоров с США Фото: министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что США пытаются возобновить ядерные переговоры с Тегераном. Однако страна пока не спешит этого делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Американцы настаивают на возвращение за стал переговоров", - сказал Арагчи, добавив, что Иран получил "множество сообщений".

По его словам, страна взвешивает варианты относительно сроков, места и структуры возможных переговоров, но "не спешит вступить в безрассудные переговоры".

Также Арагчи заявил, что Ирану нужны гарантии того, что он не подвергнется повторному нападению, если переговоры не увенчаются успехом.

"Были даны некоторые заверения, что войны больше не будет, и мы их рассматриваем. Если появится возможность защитить интересы иранского народа, мы ее не запустим. Двери дипломатии никогда не закрываются", - пояснил он.

Кроме того, министр подтвердил, что сотрудничество Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) "не прекратилось".

При этом добавил, что запросы на мониторинг будут теперь рассматриваться "в индивидуальном порядке" и осуществляться исключительно через Высший совет национальной безопасности Ирана.

Что предшествовало

Заявления Арагчи последовали ужином президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, на котором он заявил о своей готовности снять санкции с Ирана.

Его спецпредставитель Стив Уиткофф, который возглавляет делегацию США на текущих переговорах, заявил, что встреча с Ираном ожидается в течение недели.

Также отметим, что Арагчи был ведущим переговорщиком на встречах с США, которые проходили при посредничестве Омана и были провалены после того, как 13 июня Израиль начал бомбить ядерные объекты Ирана.

Помимо этого, в результате ударов были ликвидированы ряд высокопоставленных военных чиновников, а также ученых-атомщиков.

Позже, 22 июня, США присоединились к израильскому нападению, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам.

Вскоре Трамп заявил, что ядерная инфраструктура Ирана была полностью уничтожена, в то время как иранские официальные лица сказали, что объекты были "серьезно повреждены", но не уничтожены.

В ответ Иран выпустил ракеты по авиабазе США в Катаре, но Америка не стала отвечать на эту атаку, а Трамп практически в те же сутки объявил о прекращении огня.

По итогу, в конце июня перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу и соблюдается до сих пор, несмотря на взаимные обвинения сторон в его нарушениях.

Напомним, сегодня Axios написало, что российский диктатор Владимир Путин не оставил идеи навязать свои услуги "посредника" в заключении сделки между Ираном и США. В частности, глава Кремля уговаривает Тегеран согласиться на требование Вашингтона прекратить обогащение урана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Соединенные Штаты Америки
Новости
Безупречный результат. В ВСУ показали, как зенитный комплекс Skynex уничтожает "Шахеды"
Безупречный результат. В ВСУ показали, как зенитный комплекс Skynex уничтожает "Шахеды"
Аналитика
"Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей