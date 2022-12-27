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Нужно согласие всех сторон: у генсека ООН ответили на идею посредничества между Украиной и РФ

Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш может стать посредником между Украиной и Россией, если это согласятся все стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"Как неоднократно заявлял генеральный секретарь в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником", - сказала спикер генсека ООН Флоренция Сото Нино-Мартинез.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что правительство хочет провести мирный саммит в ООН до конца февраля 2023 года. На нем Украина намерена презентовать свой мирный план, который сейчас активно конкретизируется. Кулеба отметил, что главой саммита должен стать именно Гутерриш.

При этом в Кремле заявили, что не собираются идти на переговоры на условиях Украины, которая представит свой мирный план на саммите.

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