Нужно согласие всех сторон: у генсека ООН ответили на идею посредничества между Украиной и РФ

"Как неоднократно заявлял генеральный секретарь в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником", - сказала спикер генсека ООН Флоренция Сото Нино-Мартинез.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что правительство хочет провести мирный саммит в ООН до конца февраля 2023 года. На нем Украина намерена презентовать свой мирный план, который сейчас активно конкретизируется. Кулеба отметил, что главой саммита должен стать именно Гутерриш.

При этом в Кремле заявили, что не собираются идти на переговоры на условиях Украины, которая представит свой мирный план на саммите.

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