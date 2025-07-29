ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Нужна Палестина: Саудовская Аравия назвала условие нормализации отношений с Израилем

Вторник 29 июля 2025 02:21
UA EN RU
Нужна Палестина: Саудовская Аравия назвала условие нормализации отношений с Израилем Фото: позиция Саудовской Аравии остается прежней (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Саудовская Аравия может нормализовать свои отношения с Израилем, но только после создания палестинского государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Для Королевства Саудовская Аравия нормализация отношения с Израилем может произойти только через создание палестинского государства", - сказал Фархан.

Он добавил, что данная позиция остается прежней и основана на твердом убеждении, что "только путем создания палестинского государства и только путем реализации законных прав палестинского народы мы сможем добиться устойчивого мира и реальной интеграции в регионе".

Bloomberg отмечает, что президент США Дональд Трамп настаивает на присоединении Саудовской Аравии к Авраамским соглашениям.

Речь идет серии соглашений о нормализации отношений между арабскими государствами и Израилем, достигнутых при посредничестве первой администрации Трампа.

В свою очередь Саудовская Аравия неоднократно подтверждала требование наследного принца Мухаммеда бин Салмана о том, что в рамках любого соглашения о нормализации отношений найдено создание независимого палестинского государства.

Как поясняет издание, нынешний гуманитарный кризис в секторе Газа является камнем преткновения для достижения такого соглашения, поскольку голод сотрясает разрушенный палестинский анклав.

"Нет никакого смысла вести разговор о нормализации, когда в Газе постоянно гибнут люди, страдают и происходят разрушения", - заявил Бин Фархан.

Давление на Израиль и заявления Трампа по Газе

Bloomberg отметило факт, что международное сообщество оказывает все большее давление на западные правительства, чтобы те побудили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху активизировать усилия по предложению кризиса.

Тем временем Трамп, 28 июля, на встрече с премьер-министр Британии Киром Стармером заявил, что США будут работать над новыми усилиями по предоставлению продовольственной помощи в сектор Газа, чтобы бороться с голодом.

Он уточнил, что работа будет совместная с другими правительствами и организациями, включая Британию и ЕС.

Признание Палестины

Трамп, который ранее в этом году предложил, чтобы США взяли под контроль Газу, заявил, что он "не собирается занимать какую-либо позицию" по вопросу палестинской государственности, но не возражает, если это сделает Стармер.

В то же время премьер Британии заявил, что вопрос заключается не в том, признает ли Великобритания Палестину как государство, а в том, "когда", но это должно стать шагом на пути к миру.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на днях, что его страна в сентябре этого года признает Палестину государством. Он анонсировал, что соответствующее заявление сделает с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Саудовская Аравия Палестина
Новости
"Стол мира накроют в Турции": Эрдоган ожидает завершения войны РФ против Украины
"Стол мира накроют в Турции": Эрдоган ожидает завершения войны РФ против Украины
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку