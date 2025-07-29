Нужна Палестина: Саудовская Аравия назвала условие нормализации отношений с Израилем
Саудовская Аравия может нормализовать свои отношения с Израилем, но только после создания палестинского государства.
Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Для Королевства Саудовская Аравия нормализация отношения с Израилем может произойти только через создание палестинского государства", - сказал Фархан.
Он добавил, что данная позиция остается прежней и основана на твердом убеждении, что "только путем создания палестинского государства и только путем реализации законных прав палестинского народы мы сможем добиться устойчивого мира и реальной интеграции в регионе".
Bloomberg отмечает, что президент США Дональд Трамп настаивает на присоединении Саудовской Аравии к Авраамским соглашениям.
Речь идет серии соглашений о нормализации отношений между арабскими государствами и Израилем, достигнутых при посредничестве первой администрации Трампа.
В свою очередь Саудовская Аравия неоднократно подтверждала требование наследного принца Мухаммеда бин Салмана о том, что в рамках любого соглашения о нормализации отношений найдено создание независимого палестинского государства.
Как поясняет издание, нынешний гуманитарный кризис в секторе Газа является камнем преткновения для достижения такого соглашения, поскольку голод сотрясает разрушенный палестинский анклав.
"Нет никакого смысла вести разговор о нормализации, когда в Газе постоянно гибнут люди, страдают и происходят разрушения", - заявил Бин Фархан.
Давление на Израиль и заявления Трампа по Газе
Bloomberg отметило факт, что международное сообщество оказывает все большее давление на западные правительства, чтобы те побудили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху активизировать усилия по предложению кризиса.
Тем временем Трамп, 28 июля, на встрече с премьер-министр Британии Киром Стармером заявил, что США будут работать над новыми усилиями по предоставлению продовольственной помощи в сектор Газа, чтобы бороться с голодом.
Он уточнил, что работа будет совместная с другими правительствами и организациями, включая Британию и ЕС.
Признание Палестины
Трамп, который ранее в этом году предложил, чтобы США взяли под контроль Газу, заявил, что он "не собирается занимать какую-либо позицию" по вопросу палестинской государственности, но не возражает, если это сделает Стармер.
В то же время премьер Британии заявил, что вопрос заключается не в том, признает ли Великобритания Палестину как государство, а в том, "когда", но это должно стать шагом на пути к миру.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на днях, что его страна в сентябре этого года признает Палестину государством. Он анонсировал, что соответствующее заявление сделает с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.
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