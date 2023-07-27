Нужна дополнительная ПВО. Украина может остаться без портов через 2-3 месяца, - Гуменюк

Украина из-за российских атак уже через 2-3 месяца может остаться без портов, поэтому ей нужны новые системы противовоздушной обороны.

Об этом заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

"Нам нужна противовоздушная и противоракетная оборона. Усиленная, мощная, современная, способная противостоять тем типам ракет, которые использует против нас противник", - подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что украинские войска, в том числе, нуждаются и в истребителях F-16, поскольку они способны бить по российскому вооружению и кораблям, при помощи которых враг совершает пуски ракет.

Несмотря на то, что у нашей страны уже есть западные системы обороны, включая высокотехнологичный американский противоракетный комплекс Patriot, Россия "каждый раз совершенствует свою тактику и не останавливается", добавила спикер Сил обороны юга.

По ее словам, оккупанты одновременно запускают крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты и противокорабельные ракеты, когда "средства обороны рассредоточены" и не все из них "способны противостоять этой угрозе".

Гуменюк отметила, что россияне сейчас заблокировали практически все украинские порты и ни одно судно не может выйти оттуда.

"Через два-три месяца у нас может не остаться ни одного порта… Они хотят доминировать на Черном море. Они хотят иметь монополию на зерно. Они хотят уничтожить Украину как страну, способную кормить весь мир", - подчеркнула она.

Российские атаки

Напомним, последние несколько недель российские оккупанты усиленно атакуют Украину. Наибольшее количество ударов враг наносит по южным регионам.

В частности, атаки россиян направлены на порты Украины. Они бьют по инфраструктуре и хранилищах с зерном.

Как сегодня отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, в результате таких вражеских обстрелов на юге страны уже повреждено и частично уничтожено 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов.