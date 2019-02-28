Споживання газу на Буковині в 2018 році зменшилося майже на 3%

Скорочення обсягів розподілу газу відбулося за рахунок населення

По итогам 2018 года потребление природного газа в Черновицкой области, по сравнению с 2017-м годом, уменьшилось на 9,7 млн кубометров. Сокращение объемов распределения газа произошло за счет населения, зато другие категории увеличили потребление, сообщает пресс-служба ПАО "Черновцыгаз".

Как отмечается, в течение 2018 года ПАО "Черновцыгаз" протранспортировало 341,9 млн куб. м газа. Это на 2,8% меньше, чем в 2017 году. Наибольший рост объемов потребления газа показали теплоэнергетика - на 6,3% или на 132,3 тыс. куб. м, и религиозные организации - почти на 8% или 110,3 тыс кубометров.

Незначительную разницу в сторону увеличения показали бюджетные организации - прирост составил 0,9% и промышленные предприятия 0,3%. Зато население уменьшило потребление газа - на 4,6% или 12,7 млн кубометров.

Из общего объема голубого топлива, распределенного ПАО "Черновцыгаз", бытовыми потребителями области потреблено 77%, что составляет около 263 млн куб. м. Учитывая многомиллионные долги жителей области, компания недополучает значительную часть тарифной выручки, что приводит к убыткам предприятия.

"По данным поставщика, на 1 февраля население области задолжало за потребленный газ 608 млн грн, из которых "Черновцыгаз" недополучил значительную сумму тарифных поступлений от распределения газа. Для нашей компании это крайне негативно, ведь тарифная выручка является источником финансирования текущей деятельности компании, затрат на обслуживание, ремонт, реконструкцию и модернизацию газовых сетей, а также на аварийно-диспетчерские и эксплуатационные службы", - сообщила финансовый директор "Черновцыгаза" Олеся Гомольская.

Как отмечается, Публичное акционерное общество "Черновцыгаз" единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа. ПАО "Черновцыгаз" эксплуатирует 8 788 тыс. км. газопроводов. В 2018 году предприятие протранспортировало около 367,5 млн м. куб. природного газа. Клиентами компании являются более 230 тысяч семей Черновицкой области и более 3 тысяч предприятий, учреждений и организаций. ПАО "Черновцыгаз" является одним из крупнейших работодателей Черновицкой области. Штат компании составляет около 1200 человек. Предприятие входит в тройку крупнейших налогоплательщиков региона.