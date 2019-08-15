Споживачам "Івано-Франківськгаз Збуту" зараховано зекономлені субсидії

В серпні ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" отримало із держбюджету 48 млн гривень, які вже зараховані на особові рахунки понад 30 тис. клієнтів. Це суми, які не були використані споживачами субсидій минулого опалювального сезону. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно вимоги Кабміну, весною ці кошти були повернуті держбюджету. Але після змін в законодавстві, коли 19 липня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 року № 595 "Про внесення змін до Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії", "Івано-Франківськгаз Збут" повторно здійснив розрахунок невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газопостачання.

"Зекономлена сума субсидій не є монетизованою. І споживачі не зможуть отримати ці кошти готівкою. В автоматичному режимі вони зараховані на особові рахунки клієнтів і підуть на оплату майбутніх платежів за газ чи на оплату існуючої заборгованості", - пояснює провідний фахівець з розрахунків ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Леся Хараїм.

У прес-службі зазначили, що суму зекономленої субсидії, яка вже зарахована на особистий рахунок, споживачі зможуть побачити в рахунках за липень. А користувачі особистого кабінету на сайті 104.ua уже можуть ознайомитись з оновленим балансом свого рахунку.

"Постачальна компанія також нагадує субсидіантам, що при наявності у споживача простроченої заборгованості в розмірі 340 гривень і більше, житлова субсидія на наступний період не призначається. Аби уникнути непорозумінь та неприємностей, споживачі мають вчасно оплачувати рахунки або укласти договір реструктуризації", - йдеться у повідомленні.