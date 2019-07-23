Споживачі вже уклали 82% актів балансового розмежування, - "Хмельницькгаз"

Споживачі газу Хмельницької області уклали близько 82% актів балансового розмежування, та розпочали укладати договори на технічне обслуговування. Про це повідомляє прес-служба АТ "Хмельницькгаз".

"Необхідність підписання актів балансового розмежування є прямою вимогою законодавства. Вони встановлюють чітку межу між газовими трубами, які належать мешканцям будинку та мережами, які обслуговує газорозподільна компанія. Лише після підписання Актів, власники мають право укладати договір на технічне обслуговування з будь-якою організацією, що має ліцензію та усі дозвільні документи на проведення робіт з ТО на конкурентній основі", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що віднедавна послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж стали ринковими і проводяться лише на підставі укладених договорів. Тож згідно чинного законодавства, за стан газової системи будинків відповідають їх власники або балансоутримувачі. Власники або співвласники житла мають можливість обрати ліцензовану компанію для здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Перш ніж обрати надавача послуги, співвласники повинні підписати акти розмежування з АТ "Хмельницькгаз", що є прямою вимогою законодавства.

"На сьогодні "Хмельницькгаз" має великий досвід, усі необхідні ресурси та кваліфікованих спеціалістів, аби проводити на високому рівні технічне обслуговування багатоквартирних будинків та приватних помешкань області, - інформує технічний директор Дмитро Дідич. – Окрім того, споживачам необхідно в найкоротші строки обрати собі обслуговуючу компанію, щоб не допустити аварійних ситуацій та нещасних випадків, адже газова система потребує постійного контролю та профілактичних заходів".

У прес-службі зазначили, що відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання призведе до погіршення її технічного стану, а також непередбачуваних аварійних ситуацій. Тому задля безпеки мешканців кожного будинку необхідно оперативно обрати обслуговуючу компанію та укласти з нею відповідний договір.

"Вартість послуг з технічного обслуговування залежить від протяжності газопроводу, наявності відключаючої арматури, кількості газових приладів та переліку робіт при технічному обслуговуванні. На сьогодні ринкова вартість технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж загального користування по Україні в середньому може складати близько 10-13 гривень з розрахунку на одну квартиру на місяць. Для отримання необхідних консультацій або укладання договору з газовою компанією, споживачі природного газу можуть звертатись до центрів обслуговування клієнтів АТ "Хмельницькгаз" за місцем проживання або зателефонувати у Контакт-центр", - йдеться у повідомленні.

АТ "Хмельницькгаз" сподівається, що до початку опалювального сезону у Хмельницькій області буде стовідсотково укладено договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж загального користування і безпечна безперебійна доставка газу буде здійснюватися на постійній основі.

"Нагадаємо, що в тарифі АТ "Хмельницькгаз" не передбачені кошти на проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання будинків, підприємств побутового та комунального значення та ін. Відтак, газорозподільна компанія припинила виконання даних робіт за рахунок тарифної складової, які проводились постійно впродовж багатьох років", - йдеться у повідомленні.