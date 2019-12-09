Споживачі "Закарпатгаз Збуту" боргують майже 875 млн гривень

Станом на листопад клієнти ТОВ "Закарпатгаз Збут" заборгували за спожитий газ майже 875 млн гривень. Порівняно з початком 2019 року, заборгованість зменшилася на 29%. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Із 875 млн гривень боргу майже 10 млн гривень заборгували закарпатці, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Найбільше за використаний газ боргують мешканці міст Ужгород, Мукачево, Виноградів та районів згаданих адміністративних територіальних одиниць", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, у цих населених пунктах зафіксовано і найбільшу кількість відключень від газопостачання за заборгованість. Загалом, у листопаді поточного року надано 3300 доручень на припинення подачі газу споживачам по всій Закарпатській області.

"Бувають випадки, коли споживач отримує попередження, але все одно не сплачує борг. Тоді, відповідно до правил постачання природного газу, наша компанія змушена надавати відповідне доручення АТ "Закарпатгаз" на припинення такому споживачу газопостачання", – пояснила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

У прес-службі зазначили, що підставою для припинення газопостачання є місячна протермінована заборгованість.

"Водночас, практика показує, що сума "порогу", після якого справа передається на припинення газопостачання в середньому становить 3-5 тис. гривень, а в окремих випадках - від тисячі гривень", - йдеться у повідомленні.