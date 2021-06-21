Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп

"Ще раз поясню, що ніхто себе не тішив себе ілюзіями: утримання нелегітимного НКРЕКП лежить на плечах всіх без винятку споживачів комунальних послуг. Кожен водоканал, облгаз, обленерго платить в бюджет спеціальні внески, з яких живиться НКРЕКП. Ці кошти закладені в платіжки і оплачуються кожним споживачем", - зазначив нардеп.

Він наголосив, що рішення збільшити фонд заробітної плати в ІІІ кварталі 2021 року на 47% буде прийнято на засіданні 23 червня.

"На наступну середу планують переглянути кошторис і ставку зарплати. Там передбачено підвищення зарплат на 47%, у порівнянні з минулим роком. Їх не бентежить ревізія Рахункової палати, кримінальна справа за фактом незаконної виплати премій. І ніхто комісії не указ - бо вони "незалежний" орган", - додав нардеп.

Нагадаємо, у 2021 році члени НКРЕКП вирішили підвищити собі заробітну плату в 1,5 рази, збільшивши бюджетне фінансування до 700 млн грн на рік. У 2020 році їх зарплата зросла у 2 рази до в середньому 2,1 млн грн.

Крім зростання зарплат, НКРЕКП практикує преміювання членів комісії з 50% посадового окладу кожні 3 місяці. Остання премія в розмірі 1,25 млн грн була затверджена в кінці квітня.