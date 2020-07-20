Споживачі "Львівгаз Збуту" заборгували за газ понад 1,5 млрд гривень

Газовий вентиль (kmu.gov.ua)

Поки що менеджери компанії проводять роботу з боржниками в "режимі нагадування"

70% побутових клієнтів ТОВ "Львівгаз Збут" мають борг. Компанія закликає боржників розрахуватися за спожитий газ або укласти договір реструктуризації.

Про це повідомляє прес-служба "Львівгаз Збуту".

"Станом на 1 липня загальний борг жителів Львівської області за спожитий природний газ складає 1,58 млрд гривень. Найбільше боржників проживає у Львові, в Пустомитівському та Стрийському районах", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, за перше півріччя 2020 року через борги було припинено газопостачання 2270 споживачам. Це на 1222 менше, ніж минулого року, бо діє заборона на відключення боржників під час карантину. Поки що менеджери компанії проводять роботу з боржниками в "режимі нагадування": розсилають листи, СМС та телефонують.

"Аналізуючи піврічні показники, можемо сказати, що не карантин став причиною накопичення боргів, – коментує ситуацію директор "Львівгаз Збуту" Павло Майк. – Якщо порівнювати суму боргу з першим півріччям минулого року, то борг навіть зменшився на 13%. Ситуація з оплатою, на жаль, типова. Є свідомі та дисципліновані клієнти, які одразу сплачують рахунок, а є клієнти, які забувають чи не хочуть платити вчасно. ТОВ "Львівгаз Збут" є надійним постачальником газу та виконує всі зобов’язання перед клієнтами. Хочеться, щоб і клієнти пам’ятали, що вони – учасники двостороннього договору, і вчасно здійснювали оплату".

"Львівгаз Збут" пропонує клієнтам, які мають заборгованість за спожитий природний газ, укласти договір про реструктуризацію боргу. Від початку року цією можливістю вже скористалися понад 140 осіб.

"Для того щоб укласти договір реструктуризації боргу, клієнтам необхідно звернутися з заявою до головного офісу ТОВ "Львівгаз Збут" у Львові або до найближчого районного представництва. Із собою треба мати такі документи: паспорт власника помешкання (або особи, котра уклала заяву приєднання до умов типового договору на постачання природного газу), довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про склад сім’ї та довідку, що підтверджує неплатоспроможність споживача та членів його сім’ї", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі нагадали, що клієнти "Львівгаз Збуту" мають можливість сплачувати за газ дистанційно. Для цього компанія запустила кілька зручних і простих у користуванні онлайн-сервісів: Особистий кабінет на сайті 104.ua, Viber-бот 7104ua, Telegram-бот 7104ua, а також мобільні додатки 104Mobile (для Android) та 104Mobile Light (для iPhone).