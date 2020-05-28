Споживачі "Івано-Франківськгаз Збуту" залишають кошти з акції "Твоя енергонезалежність" на особовому рахунку

Станом на 26 травня 1763 учасників акції "Твоя енергонезалежність" Івано-Франківської області перевели залишки невикористаних коштів на особові рахунки. Надалі ці кошти клієнти використають для оплати спожитого газу.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут".

"Учасниками акції "Твоя енергонезалежність", яка проводилася в серпні-вересні минулого року НАК "Нафтогаз України", стали 3226 споживачів "Івано-Франківськгаз Збуту". Через теплі погодні умови та зниження в опалювальний сезон ціни на газ нижче акційної, не всі споживачі вичерпали свій запас блакитного палива. Тому починаючи з 20 квітня в Особистому кабінеті на вебсайті www.104.ua доступний функціонал, який дозволяє направити ці кошти на оплату поточного споживання або повернути на картковий рахунок", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що для отримання коштів на банківський рахунок необхідно направити на поштову адресу (76010, м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 20, тел/факс (0342)725262) чи електрону адресу компанії gaszbut@ifgas.com.ua заяву встановленого зразка.

"Примірник заяви на повернення залишку невикористаних коштів в рамках акції "Твоя енергонезалежність" розміщений на сайті 104. Ми зможемо оперативно повернути кошти відразу, як отримаємо вашу заяву. Перевірити інформацію про повернення коштів у будь-який момент можна за допомогою онлайн сервісів 104.ua або зателефонувавши до контакт-центру", - йдеться у повідомленні.

Компанія закликає учасників акції визначитися із залишком коштів найближчим часом.