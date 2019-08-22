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Споживачі "Дніпропетровськгаз Збуту" можуть купити газ на всю зиму за літньою ціною

Новини » Енергетика    22.08.2019 - 18:00
Споживачі "Дніпропетровськгаз Збуту" можуть купити газ на всю зиму за літньою ціною
Ілюстративне фото (УНІАН)

Акція "Твоя незалежність" стартує напередодні Дня Незалежності, 23 серпня, і триватиме всього місяць

Вперше у споживачів газу з'явилася можливість закупити свій персональний резерв газу на зиму. Ціна на газ для такого запасу зафіксована на річному рівні – 5995,53 гривень за 1000 куб. м. Про це повідомляє прес-служба "Дніпропетровськгаз Збуту".

"Максимальний обсяг закупівлі газу при цьому обмежений: 25 тис. куб. м на одне домогосподарство. Гарантом збереження запасів газу та стабільної ціни на нього є НАК "Нафтогаз України". Оформити купівлю можна за допомогою Особистого кабінету на 104.ua або в будь-якому Центрі обслуговування клієнтів "Дніпропетровськгаз Збуту", - йдеться в повідомленні.

У НАК "Нафтогаз України" відзначають, що акція "Твоя незалежність" дозволить споживачам до 25% скоротити витрати на газ в опалювальний період.

У прес-службі зазначили, що зараз ціни на газ для населення знаходяться на мінімальному рівні з початку року. Таке сезонне коливання цін є звичайним для ринку газу, коли влітку вони знижуються, а взимку ростуть слідом за збільшенням попиту на паливо. Запас газу можна придбати за літньою ціною – 5995,53 гривень за 1000 куб. м. В вказаною ціною не враховані послуги за доставку газу, які змінюються в залежності від регіону.

Взяти участь в акції може будь-який споживач газу, у якого немає боргів за цей енергоносій. Оформити та оплатити покупку можна буде онлайн - у Особистому кабінеті 104.ua або в ЦОК. Досить мати при собі паспорт, актуальні показання лічильника газу, і внести 100% оплату за придбаний запас газу.

"Для того, щоб легше визначитися з необхідним резервом газу на зиму, фахівці ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" нададуть своїм клієнтам інформацію про їх обсяги споживання газу в минулі опалювальні періоди або ж клієнти зможуть самостійно розрахувати необхідні обсяги на опалювальний період онлайн у Особистому кабінеті за допомогою спеціально створеного калькулятора", - зазначила директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Тетяна Соболь.

Використовувати газ, куплений у рамках акції "Твоя незалежність", можна буде з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року. З цієї дати НАК "Нафтогаз України" поставляє учасникам акції газ з резервних обсягів, за акційною ціною. Розмір економії при цьому буде залежати від поточних цін, і продавець не зможе вплинути на її розмір.

"Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримати газ на загальних умовах - за ціною ПСО, діючої на той час. Тим споживачам, хто до 1 квітня 2020 року не використовує весь куплений газ, залишок грошових коштів буде зараховано на особовий рахунок. Ці кошти можна буде використовувати для подальших розрахунків за газ, або повернути за заявою", - йдеться в повідомленні прес-служби.

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