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Для споживачів "Івано-Франківськгаз Збуту" розроблена експрес-реєстрація на 104.ua

Новини » Енергетика     28.04.2020 - 13:24
Для споживачів "Івано-Франківськгаз Збуту" розроблена експрес-реєстрація на 104.ua
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Для автоматичної реєстрації Особистого кабінету достатньо зателефонувати зі смартфона до контакт-центру компанії

"Івано-Франківськгаз Збут" розробив експрес-доступ до онлайн-сервісу 104.ua. Тепер, достатньо дзвінка зі смартфона до контакт-центру компанії і Особистий кабінет буде створений автоматично. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Для автоматичної реєстрації Особистого кабінету на сайті 104.ua достатньо зателефонувати зі смартфона до контакт-центру компанії (0342 76 63 04) і назвати свій особовий рахунок. Після цього Особистий кабінет буде створений автоматично. Повідомлення з паролем для входу надійде на мобільний телефон клієнта", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що логіном є номер мобільного телефону споживача. Достатньо перейти за посиланням, яке буде вказане в повідомленні, а на сайті ввести логін і пароль. Увійти до свого Особистого кабінету можна і з комп`ютера. Логін і пароль – ті ж самі.

"За допомогою сервісу клієнти можуть швидко передати показання лічильника, безпечно та просто сплатити за газ і його доставку, завантажити рахунки, відстежувати власне споживання та витрати", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, зараз в Івано-Франківській області переваги Особистого кабінету уже оцінили 150 тис. домогосподарств.

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