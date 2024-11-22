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Попал под вышку. Украинский теннисист получил необычную травму перед матчем: видео

Монтемар, Пятница 22 ноября 2024 12:34
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Попал под вышку. Украинский теннисист получил необычную травму перед матчем: видео Фото: Эрик Ваншельбойм (btu.org.ua)
Автор: Андрей Костенко

Шестая ракетка Украины Эрик Ваншельбойм попал в неприятный инцидент перед стартом поединка на турнире в испанском Монтемаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukrainian Tennis.

Украинский спортсмен должен был в паре с Денисом Евсеевым из Казахстана сыграть в четвертьфинале турнира ATP Challenger Tour. Однако теннисисты вынуждены были сняться с соревнований из-за травмы, которую получил украинец.

"Прощай, нос", – прокомментировал Ваншельбойм инцидент в личном Instagram, где также опубликовал фото с ссадинами на груди.

Позже он сообщил, что обошлось без перелома носа, но он сильно распух после удара. Также теннисист отметил, что может не получить очки (16) и призовые (440 евро) за выход в четвертьфинал, поскольку снялся до начала матча.

Попал под вышку. Украинский теннисист получил необычную травму перед матчем: видео

Кто такой Эрик Ваншельбойм

23-летний украинский теннисист, находящийся на 531-й строчке в актуальном мировом рейтинге. В отечественной табели о рангах занимает шестое место.

На профессиональном уровне играет с 2018 года. Привлекался в состав сборной Украины на матчи Кубка Дэвиса. Постоянно проживает в городе Аликанте (Испания). Тренируется под руководством датского специалиста Руне Томсена.

Ранее украинка разнесла теннисную верхушку после поражения россияне.

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