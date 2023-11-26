Попали в ДТП? В полиции дали инструкцию действий

Если попали в ДТП, то первым делом стоит выяснить, если ли в аварии пострадавшие. Потому что от этого порядок действий кардинально отличается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

"Прежде всего стоит выяснить, есть ли травмированные во время происшествия", - говорится в сообщении.

Есть пострадавшие

Если пострадавшие есть, то необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим до приезда врачей. В таком случае на место прибудет следственно-оперативная группа.

Если пострадавших нет

Если пострадавшие отсутствуют - включите аварийную сигнализацию на автомобиле и установите знак аварийной остановки. В таком случае происшествие будет оформлять патрульная полиция.

Европротокол

Еще один способ оформления ДТП - воспользоваться европротоколом, но при условии, если:

в ДТП отсутствуют травмированные и погибшие;

имеется согласие водителей транспортных средств, ставших участниками аварии, об обстоятельствах ДТП;

оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;

у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов.

сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.

В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов полиции обязателен.

Что нужно сообщить полиции во время звонка?

Звоните в полицию по номеру 102 и сообщите следующую информацию:

точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;

есть ли потерпевшие (если есть, то сколько и какое их состояние);

марки и модели автомобилей, получивших механические повреждения.

Не переставляйте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия. Пока ждете приезда полиции, установите свидетелей и очевидцев происшествия.