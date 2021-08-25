Стеля або стіни — з чого почати ремонт

Запорука успішного ремонту — це спланувати його до найменших дрібниць. І мова йде не тільки про дизайн приміщення, але й про послідовність дій. Так, перед багатьма виникає питання, що в першу чергу робити — стелю чи стіни? Якщо раніше все робили згори донизу, то тепер, через особливості тих чи інших будівельних матеріалів, можливі варіанти.

Що потребує уваги в першу чергу — стеля або стіни — при звичайному ремонті

Якщо говорити про класичний ремонт, то будь-який майстер скаже, що починати його потрібно зі стелі, потім переходити на стіни і в останню чергу займатися підлогою. Робиться так для того, щоб уламки штукатурки не пошкодили нове покриття. До того ж пил після робіт зі стелею обов’язково осяде на стінах.

Алгоритм дій зазвичай наступний:

Демонтаж старих покриттів. Зачистка поверхонь. Вирівнювання стелі. Вирівнювання стін. Фарбування стелі. Декоративне оздоблення стін — наклеювання шпалер, нанесення штукатурки або фарбування.

Єдине виключення — плінтус. Його краще встановлювати вже після обробки стін, щоб приховати стики.

Нестандартні покриття: що спершу — стеля або стіни

Коли мова заходить про дизайнерський ремонт, можна припустити, що замість сучасних шпалер і штукатурки для стелі майстер обере нестандартний варіант оздоблення. Це можуть бути:

шпалери з тканини;

облицювальні панелі з каменю, дерева, ПВХ, МДФ;

натяжні та підвісні конструкції;

фальшбалки тощо.

Багато питань виникає з натяжними стелями. Проводити їх монтаж можна й без ремонту усього приміщення, оскільки стіни та підлога при таких роботах зовсім не зачіпаються. Проте переважна кількість майстрів все ж залишаються прибічниками класичного порядку. І займаються стінами після стелі. Вони пояснюють це великою кількістю пилу, який з’являється під час свердління стін і стелі під кріплення.

Проте, якщо вас цікавить ремонт під ключ у Львові, варто знати, що є група спеціалістів з іншою думкою: стіни потрібно робити в першу чергу. Вони вважають, що прибрати пил за допомогою пилососу чи щітки значно простіше, ніж сховати стики.

Така проблема дійсно виникає, коли мова заходить про багаторівневі конструкції. До коробів з гіпсокартону складно підібрати плінтус, тому стик може бути відкритим. Якщо у вас тканинні шпалери, то краще їх довести до верху, і поверх вже встановлювати короб. Те саме стосується штукатурки та рідких шпалер.

Не завжди очевидна ситуація й з фальшбалками. Іноді вони кріпляться не лише до стелі, але й тримаються за стіни. Якщо останні потиньковані, то такі конструкції можна обійти, але якщо оздоблені шпалерами, спочатку варто робити стелю, потім клеїти шпалери, і лише у кінці кріпити балку.

Висновки

Таким чином, порядок робіт багато в чому залежить від масштабу ремонтних робіт та матеріалів, які будуть використовуватися. Але більшість майстрів збігаються на думці, що все ж в першу чергу слід роботи стелю, а потім вже переходити до стін.

Інколи такі ж питання виникають з підлогою. Особливо, коли власники оселі планують серйозні роботи, наприклад, нову стяжку. Адже розмішування та заливання бетону також доволі брудна справа, після якої залишається чимало пилу.

У такому випадку майстри пропонують демонтувати стелю, стіни та підлогу, після чого починати ремонтні роботи з останньої. Коли стяжка підлоги буде готова, переходять до вирівнювання стелі та стін, а потім й до їх оздоблення. Проте фінальне покриття підлоги завжди укладається наприкінці ремонту.