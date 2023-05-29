Текущий тариф для населения не покрывает себестоимость электроэнергии, - эксперт

"Нужно понять, будь то 1 июня, будь то 1 июля или 1 августа - все равно цены изменятся. Потому что нынешний уровень их не позволяет даже покрыть себестоимость генерации этой энергии. Причем себестоимость генерации именно на предприятиях государственных, управляемых государством или непосредственно является государственным предприятием", - сказал он.

Рябцев отметил, что генерирующим компаниям где-то нужно брать средства на проведение плановых ремонтов и поддержание надежной работы энергосистемы.

Он добавил, что теоретически можно было бы перевести финансирование тарифа на промышленность, однако сейчас у нее нет больших доходов. Кроме того, перевод на промышленность финансирования тарифа негативно повлияет на стоимость товаров.

"Поэтому лучше делать так, как уже давно рекомендовали профильные эксперты, а именно поднять цены для всех потребителей, в том числе для всех домохозяйств, помня о том, что нужно поддерживать малообеспеченные слои из-за завтрашних монетарных выплат", - подчеркнул Рябцев.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официально внесла предложения по определению с 1 июня 2023 года единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч (с НДС) в В рамках первого этапа коррекции цен.