Чи потіснить американський літак-гігант українську "Мрію": думка експертів

Фото: "Мрія" та Stratolaunch Model 351 (колаж РБК-Україна)

Українські експерти порівняли два літаки - український Ан-225 Мрія і американський Stratolaunch Model 351

Днями в мережі опублікували відео останніх випробувань літака Stratolaunch Systems – двофюзеляжного транспортника Stratolaunch Model 351. Під час випробувань машину розігнали до швидкості 218 кілометрів на годину. Тести експерти визнали успішними, і літак у найближчому майбутньому зможе здійснити перший політ.

За розмахом крил, що становить понад 117 метрів, він перевершує український Ан-225 "Мрія". Його можна назвати найбільшим літаком в історії. До цього моменту рекорд по найбільшому розмаху крил утримував Hughes H-4 Hercules виробництва США, а Ан-225 займав друге місце.

Довжина Stratolaunch становить 73 метри, а максимальна злітна вага – майже 600 тонн. Маса підвісного корисного навантаження становить 230 тонн. Цього року літак вперше здійснить відправлення в космос ракети.

Відео: Під час випробувань машину розігнали до швидкості 218 кілометрів на годину (Youtube/Stratolaunch)

У мережі вже заговорили про те, що новий літак потіснить Ан-225. Але чи справді новий літак може конкурувати з українською "Мрією"?

Чи коректно їх взагалі порівнювати, адже у двох літаків - різні завдання? З цими питаннями ми звернулися до Артема Куликова, командира-інструктора, в минулому - льотчика-випробувача. Протягом 25 років він літає на "Руслані", навчає і екзаменує молодих пілотів. Багато літав і на "Мрії". Син командира-інструктора, Микола Артемович, також є пілотом. Він теж дав експертну оцінку літакам.

"Для Мрії", і тим більше для "Руслана", конкуренції новий літак становити не буде"

Навряд чи новий американський літак буде конкурувати з "Мрією" по комерційних перевезеннях, адже він призначений для зовсім інших завдань, впевнений Артем Куликов.

"Великогабаритні вантажі, які можуть взяти на борт наші "Руслан" або "Мрія", цей літак "осилити" не зможе. Він створений для інших, більш вузьких цілей. Зокрема, щоб проводити повітряний запуск ракет на орбіту космічних кораблів. Адже стартувати з землі - дорого: буде дуже велика витрата палива. Запуск ракет з такого літака обійдеться набагато дешевше. Мабуть, він і був створений американцями для робіт, пов'язаних з космосом, з випробуванням ракет або іншої техніки", - пояснює Артем Миколайович.

Фото: Ан-225 "Мрія" (antonov.com)

З цих причин порівнювати обидва літаки не зовсім коректно, вважає він.

"Навіть візуально дивлячись на конструкцію цього літака, видно, що він не здатен перевозити великогабаритні вантажі. До того ж, далеко не кожен аеродром у світі може прийняти такий літак. Це експериментальна модель. Як комерційний літак він для “Мрії", і тим більше для "Руслана", ніякої конкуренції становити не буде", - додає Микола, син Артема Миколайовича.

Два унікальних літака

"Мрія" – неповторний у своєму роді літак, більш універсальний у використанні. Stratolaunch Model 351 – теж літак унікальний, кажуть експерти.

"У Stratolaunch Model 351, як і у Ан-225, шість двигунів. Крило також чимось схоже, але цілі і завдання у них різні. У конструкторів перед процесом створення літака завжди стоять певні дуже конкретні завдання. Вони наперед знають, для чого буде використовуватися та чи інша модель: чи буде це винищувач, який в повітрі наздоганятиме ворожі літаки, або транспортний, або десантний літак, або ж спортивний. Так чи інакше, конструкторське бюро виконує ту задачу, яка була поставлена заздалегідь", - говорить Артем Куликов.

Фото: Stratolaunch Model 351 (wikipedia.org)

Розмах крила Stratolaunch Model 351 більший, ніж у "Мрії", каже фахівець.

"У американського літака - два фюзеляжі. Між фюзеляжами розміщується так зване крило центроплана (центроплан - центральна частина літака, що з'єднує праву і ліву півплощини крила – ред.). За рахунок цього – так, за розмірами він більше "Мрії". Але стосовно їхньої максимальної злітної ваги – я сумніваюся, що він буде важче нашого, хоч у нього й шість двигунів", - додає Куликов.

Поки ж "Мрія" залишається, як і була, одним з найбільших літаків у світі, підкреслює він.

"У статусі "номер один" з комерційних перевезень "Мрія" буде ще багато років"

Американський літак точно не займе місце "Мрії" на ринку вантажних авіаперевезень, впевнений Артем Миколайович.

"У статусі комерційного транспортного перевізника "номер один", я впевнений, Ан-225 залишатиметься ще багато років", - упевнений він.

Він висловив надію, що в майбутньому авіаційна сфера в Україні буде більше фінансуватися державою.

Фото: Stratolaunch Model 351 (wikipedia.org)

"Це дуже дорога сфера промисловості в будь-якій країні. Вона вимагає величезних інвестицій. Далеко не кожна країна може дозволити собі таке дороге і масштабне виробництво. На жаль, наша держава халатно ставиться до цього питання. Хоча є патріоти сфери, підприємство "Антонов" - конструктори, льотчики-випробувачі, які хочуть відродити цю сферу. Поки що коштів на це катастрофічно не вистачає, але будемо сподіватися, що ситуація в майбутньому зміниться на краще", - додає він.

Ан-225 - більш універсальний літак

Ближче до моменту публікації свій коментар по характеристиках обох літаків редакція отримала від експертів ДП "Антонов".

“Літак Stratolaunch Model 351 розроблявся як елемент авіаційно-космічної системи в якості літака-носія і платформи для повітряного запуску космічного апарату. Саме це його основна і єдина функція", - коментують у підприємстві.

Фото: Ан-225 "Мрія" (antonov.com)

На відміну від нього, Ан-225 є більш універсальним.

"Створений в рамках космічної програми "Енергія-Буран" для перевезення великогабаритних елементів космічної системи, а також для запуску на орбіту багаторазового космічного корабля, "Мрія" також може використовуватися як звичайний транспортний літак для перевезення великогабаритних вантажів різного призначення як всередині вантажної кабіни, так і на зовнішній підвісці ("на спині" літака)", - повідомляють у прес-службі підприємства.

При цьому Ан-225 - сертифікований літак транспортної категорії для комерційних перевезень вантажів по всьому світу. Крім того, Ан-225 перевищує Stratolaunch Model 351 по вантажопідйомності. кажуть експерти ДП "Антонов".