ua en ru
Вт, 22 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Потепление до +19 и ветер: прогноз погоды в Украине на завтра

Вторник 22 октября 2024 15:25
UA EN RU
Потепление до +19 и ветер: прогноз погоды в Украине на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

23 октября в Украине ожидается переменная облачность. При этом будет без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Ветер изменит свое направление с юго-западного на северо-западный, скорость ветра составит 5-10 м/с.

Ночная температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, а на побережье Черного моря столбики термометров могут подняться до 10 градусов. Днем ожидается умеренное потепление - температура составит от 11 до 16 градусов, в южных областях - от 14 до 19 градусов.

Потепление до +19 и ветер: прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в Киевской области

В Киевской области также будет сохраняться небольшая облачность, но осадков не предвидится. Ветер, как и в остальных регионах, сначала будет юго-западным, а затем сменится на северо-западный с силой 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в Киевской области составит 2-7 градусов тепла. Днем ожидается 11-16 градусов. В столице температура ночью будет держаться на уровне 5-7 градусов тепла, а днем поднимется до 12-14 градусов.

Ближайшие дожди ожидаются 28 октября. Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Кремль отсрочил приказ вытеснить ВСУ из Курской области, - источники
Кремль отсрочил приказ вытеснить ВСУ из Курской области, - источники
DAILY
Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ