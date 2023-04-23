Потеплеет до +20, но местами будет дождь: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. В восточных областях, днем и южной части, в Днепропетровской области, в Карпатах и прикарпатских областях небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Также в Укргидрометцентре прогнозируется, что в центральных и южных областях ночью и утром местами будет туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Столбики термометров ночью будут колебаться в пределах +3 +8 градусов тепла, днем +13 +18. При этом на Закарпатье, а также во Львовской и Одесской области потеплеет до +20.

На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит около 0 градусов, днем +6 +11.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +5 +7 градусов, а днем +15 +17.

Напомним, ранее синоптики рассказывали о погоде в Украине в эти выходные.

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