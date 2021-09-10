Потепління триває: прогноз погоди на сьогодні

В Україні продовжує триматись тепла погода. Температура повітря вдень досягне +26.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Сьогодні температура повітря підніметься, а в усіх областях буде сухо.
На заході вдень буде +23+26, а вночі +7+10.
На півночі очікується вдень +23+26, а вночі +7+10.
У центрі країни буде вдень +24+26, а вночі +6+11.
На сході вдень буде +23+26, а вночі +6+10.
На півдні вдень буде +22+26, а вночі +10+14.
Сьогодні у Києві буде тепло. Температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +10+12.