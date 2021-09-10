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Потепління триває: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні продовжує триматись тепла погода. Температура повітря вдень досягне +26.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні температура повітря підніметься, а в усіх областях буде сухо.

На заході вдень буде +23+26, а вночі +7+10.

На півночі очікується вдень +23+26, а вночі +7+10.

У центрі країни буде вдень +24+26, а вночі +6+11.

На сході вдень буде +23+26, а вночі +6+10.

На півдні вдень буде +22+26, а вночі +10+14.

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві буде тепло. Температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +10+12.

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