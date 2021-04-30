Потепління до +24 і грози: прогноз погоди на вихідні

Погода 1 травня

У суботу дощі та грози очікуються на півдні та сході, а також у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На решті території країни буде сухо, з мінливою хмарністю.

Температура повітря на Сході, Півдні та в центрі країни, а також на Закарпатті коливатиметься від +19 до +24 градусів, вночі +8+12. На решті території країни стовпчики термометрів покажуть +15 +19 вдень, вночі+5 + 10.

Погода 2 травня

На Великдень більшу частину України накриють дощі та грози. Суха погода очікується лише в Криму, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій та Харківській областях.

При цьому тепла погода збережеться. На заході, сході та півдні країни +21+24 вдень, вночі +8+12, у центрі та на півночі +18+21 вдень, вночі +5+10.