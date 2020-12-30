Потепління до +14 та дощі: прогноз погоди на сьогодні

У середу, 30 грудня, на заході України очікуються дощі. Температура повітря у деяких регіонах підніметься до +14, однак вночі у східних областях будуть заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях буде йти дощ. У всіх інших регіонах очікується мінлива хмарність без опадів.

У західних та південних областях температура повітря вдень буде в межах +5 +14, а вночі стовпчики термометрів покажуть 0 +8 градусів.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде становити від +4 до +10, а вночі від 0 до +5.

У східних регіонах температура повітря коливатиметься від +2 до +8, а вночі від -2 до +4.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде без опадів. Температура повітря вдень становитиме від +6 до +9, а вночі від 0 до +5.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області у вівторок, 29 грудня, погіршилися погодні умови. В результаті сильного вітру дерева падали на проїжджі частини і дахи будинків.

Також повідомлялося, що в Україні на Новий рік і Різдво погода буде аномально теплою і з дощами. Стовпчики термометрів сягатимуть + 8 ... + 15 градусів в новорічну ніч.