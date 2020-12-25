Потепління до +11 та дощ зі снігом: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 25 грудня, на всій території України очікуються опади. Температура повітря в вдень буде в межах -2 +11, однак вночі у деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -11.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні у всіх західних, південних регіонах, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Кіровоградській областях буде йти дощ. У всіх інших областях очікується мокрий сніг.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від +3 до +7, а вночі вона буде від +1 до +5.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від +2 до +6, а вночі від -1 до +4.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від -2 до +11, а вночі вона буде в межах -11 +6.

Прогноз у Києві

Київ та область сьогодні вкриють дощі. Температура повітря вдень становитиме від +2 до +6, а вночі від -1 до +4.

Нагадаємо, у п'ятницю в України очікується сніг, ожеледиця та шквальний вітер. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що напередодні у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях випало від 2 до 8 см снігу.