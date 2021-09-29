Потепліє до +19 градусів, а дощі відійдуть: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

Протягом дня по всій країні буде хмарно з проясненнями. Опадів протягом дня не буде. Крім того, туман опуститься на півночі країни та в Карпатах.

Температура вночі +2-7 градусів, вдень +10-15 градусів.

На півдні країни вночі +6-11 градусів, вдень 14-19 градусів.

На Закарпатті вночі до +13 градусів, а вдень +17-19 градусів.

В гірських районах прогнозують від +2 градусів вночі до +9 градусів удень.

Погода в Києві

У столиці сьогодні повітря прогріється до +12-14 градусів. Вночі температура опуститься до +4-6 градусів.

Опадів в Києві не буде.