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Потенциал солнечной энергетики блокируется прайс-кепами, - эксперт

Понедельник 12 мая 2025 13:29
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Потенциал солнечной энергетики блокируется прайс-кепами, - эксперт Фото: потенциал солнечной энергетики блокируется прайс-кепами (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Действенность солнечной генерации сдерживается действующими ценовыми ограничениями на рынке электроэнергии - прайс-кэпами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева.

По его мнению, солнечные электростанции демонстрируют существенный рост генерации в дневные часы, однако из-за ограничения цены электроэнергии их потенциал остается нереализованным.

"Очень часто в дневной период солнечные станции даже ограничиваются электроснабжения, поскольку прайс-кэпы не позволяют продавать эту электрическую энергию", - подчеркнул Игнатьев.

Он добавил, что несмотря на проблемы с реализацией, остается сторонником развития солнечной энергетики.

"Хотя я, опять-таки, сторонник солнечной генерации электрической энергии, но есть такая проблема", - добавил эксперт.

Отдельно Игнатьев отметил рост доступного импорта из ЕС.

"Увеличил на сегодня "Укрэнерго" возможность поставки электрической энергии из Европы, то есть импорта электрической энергии на уровне 2,1 ГВт уже с 1 декабря", - подчеркнул он.

По его словам, несмотря на ограничения со стороны Венгрии, другие страны "хотят делать бизнес с Украиной" в части поставок электроэнергии.

Напомним, народный депутат Сергей Нагорняк, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ отметил, что необходимо пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии для стабильной работы энергосистемы летом.

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