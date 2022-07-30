Надходження зростають: скільки трудові мігранти перевели в Україну за останній місяць

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за червень 2022 року склав 1 227 млн доларів. Це на 1,6% більше, ніж роком раніше (1 208 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Всього за даними НБУ за січень-червень 2022 року в Україну надійшло 6 463 млн доларів, що на 6,2% менше, ніж роком раніше (6 892 млн доларів).

Відзначити, трудові мігранти у 2021 році перевели в Україну рекордну суму 15 026 млн доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11 980 млн доларів).

Національний банк України в липні погіршив прогноз обсягу приватних переказів в Україну в 2022 році з 16,2 млрд доларів до 12,6 млрд доларів. На 2023 рік прогноз знижено з 17,0 млрд доларів до 13,1 млрд доларів. У 2024 році очікується 13,6 млрд доларів.

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