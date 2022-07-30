ua ru
Сб, 30 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Надходження зростають: скільки трудові мігранти перевели в Україну за останній місяць

Новость на русском →
Україна, Субота 30 липня 2022 11:27
Надходження зростають: скільки трудові мігранти перевели в Україну за останній місяць Фото: з початку року в Україну надійшло понад 6,5 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за червень 2022 року склав 1 227 млн доларів. Це на 1,6% більше, ніж роком раніше (1 208 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Всього за даними НБУ за січень-червень 2022 року в Україну надійшло 6 463 млн доларів, що на 6,2% менше, ніж роком раніше (6 892 млн доларів).

Відзначити, трудові мігранти у 2021 році перевели в Україну рекордну суму 15 026 млн доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11 980 млн доларів).

Національний банк України в липні погіршив прогноз обсягу приватних переказів в Україну в 2022 році з 16,2 млрд доларів до 12,6 млрд доларів. На 2023 рік прогноз знижено з 17,0 млрд доларів до 13,1 млрд доларів. У 2024 році очікується 13,6 млрд доларів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
DAILY
"Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника