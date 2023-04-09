Пострадавших могло быть больше. Новые подробности обстрела Запорожья
Бойцы ГСЧС показали, как доставали женщину из-под завалов дома в Запорожье. Пострадавших могло быть и больше - к счастью, старшая дочь семьи в момент атаки была в гостях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Так, по состоянию на 8:00 на месте происшествия погибли 2 человека - 50-летний отец и 11-летняя дочь. Аварийно-спасательные работы завершены.
"Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 46-летнюю мать, которую передали врачам скорой. К счастью, старшая дочь была в гостях", - говорится в сообщении.
Как рассказали в спасательной службе, из-за обстрела начался пожар.
"В результате обстрела произошло частичное разрушение жилого дома с последующим возгоранием на площади 100 кв. м, взрывной волной частично повреждены соседние дома и окна в рядом расположенных зданиях", - добавили в ведомстве.
Отметим, что по данным главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, всего из-за обстрелов региона за сутки три человека погибли, 5 ранены.
"Запорожье, Орехов, Гуляйполе и еще 15 населенных пунктов стали целями для российских снарядов: один ракетный обстрел, четыре авиационных, пять атак БПЛА и 46 артобстрелов совершил враг", - рассказал он.
Как сообщалось, российские оккупанты в ночь на 9 апреля обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки погибли два человека, среди которых 11-летний ребенок.
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