Пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС получат новые выплаты, но не все

Кабинет министров согласовал выплаты за потерянные урожаи в результате российского теракта на Каховской ГЭС.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.

"Также на повестке дня сегодня есть решение о выплатах людям в Херсонской и Николаевской областях, которые потеряли свои урожаи из-за российского теракта на Каховской ГЭС", - заявил Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, в результате подрыва многие участки были подтоплены из-за чего люди потеряли огороды и урожаи. Согласно решению предусмотрены выплаты в размере 3300 гривен за потерянный урожай овощей на каждой сотке земельного участка частного огорода.

"Максимальная сумма помощи за потерянный урожай составит до 100 тысяч грн. Для этих нужд правительство выделяет Херсонской и Николаевской областям 271 млн грн", - добавил премьер.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали плотину Каховской ГЭС в результате чего часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей были затоплены.

Российский теракт также привел к гибели гражданских, смертей животных, разрушению имущества и загрязнению Днепра, а также спровоцировало экологическое бедствие.