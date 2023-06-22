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Пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС получат по 5 тысяч гривен: Кабмин обнародовал порядок

Фото: пострадавшие получат по 5 тысяч гривен  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров ввел выплату единовременной материальной денежной помощи пострадавшему населению в результате подрыва Российской Федерацией плотины Каховской ГЭС в размере 5000 гривен на одного человека. Денежные средства будут выплачиваться в 2023 году Николаевской и Херсонской областными военными администрациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 19 июня 2023 г. №626.

Пострадавшим населением признаются лица, на момент подрыва плотины Каховской ГЭС проживали/были зарегистрированы/задекларированы в населенных пунктах, расположенных в районах подтоплений Николаевской и Херсонской областей.

Условием также является то, что по состоянию на 5 июня они не были зарегистрированы как получатели пособий на проживание внутренне перемещенным лицам.

К пострадавшему населению также относятся лица, переместившиеся после 6 июня с временно оккупированных РФ территорий Николаевской и Херсонской областей.

Назначение помощи

Назначение материальной денежной помощи производится органами социальной защиты населения на основании заявления пострадавшего лица по форме при предъявлении:

  • документа, удостоверяющего личность, или есть єДокумента;
  • документа, подтверждающего регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельства о рождении ребенка или отражение в электронной форме информации, содержащейся в свидетельстве о рождении, изготовленном на бумажном бланке (е-свидетельство о рождении).

Заявление может быть подано лично пострадавшим лицом либо передано через начальника сельской, городской военной администрации, либо уполномоченное им лицо, старосту в орган социальной защиты населения.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские войска взорвали Каховскую ГЭС 6 июня, из-за чего 80 населенных пунктов оказались затопленными. Вода поднялась в некоторых местах до 5 метров. К настоящему времени вода уже спала.

Правительство выделило 565 млн гривен для помощи пострадавшим из-за подтопления в Херсонской и Николаевской областях из-за подрыва РФ Каховской ГЭС.

В Минагрополитики заявили, что уничтожение Каховской ГЭС может привести к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году превратятся в пустыни. Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях.

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