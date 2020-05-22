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Постраждалих від вибуху міни поліцейських вертольотом відправили в Дніпро

Новини » Надзвичайні події     22.05.2020 - 19:24
Постраждалих від вибуху міни поліцейських вертольотом відправили в Дніпро
Фото: вертоліт з пораненими (mvs.gov.ua)

Поранених екстрено евакуювали з Сєверодонецька

Двох постраждалих від вибуху міни на Донбасі бійців батальйону поліції "Луганськ-1" сьогодні екстрено вертольотом доправили з Сєверодонецька до Дніпра. Поранених госпіталізували до лікарні імені Мечникова.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

За даними відомства, сьогодні вертольотом Національної гвардії з Сєверодонецька було евакуйовано заступника командира батальйону Сергія Кисленських та старшого інспектора озброєння Володимира Сотнікова.

"Подальше лікування та реабілітацію поліцейські проходитимуть у Дніпрі", - заявили в МВС.

Зазначається, що Кисленських має вогнепальне осколкове поранення м’яких тканин грудної клітини та ноги з наявністю уламків, а Сотніков отримав вогнепальне осколкове поранення м’яких тканин плеча, грудної клітини та колінного суглобу з осколками. При цьому обоє бійців мають струс головного мозку.

Нагадаємо, ввечері 20 травня у Луганській області поблизу населеного пункту Трьохізбенка бійці батальйону "Луганськ-1" підірвалися на міні. В результаті детонування вибухового пристрою загинув командир батальйону, а троє бійців отримали поранення.

За фактом загибелі та поранення правоохоронців прокуратура Луганської області відкрила кримінальне провадження. Інцидент було кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України. Наразі прокуратура встановлює всі обставини події.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниЛуганськДонбасполицияраненыевертолет
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