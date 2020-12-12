Може постраждати Україна: на американську компанію FireEye здійснили кібератаку

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Американська компанія FireEye, яка спеціалізується на кібербезпеці, піддалася потужній кібератаці. Через це існують загрози для кібербезпеки України.

Про це повідомляє Рада національної безпеки і оборони.

Встановлено, що викрадені цифрові інструменти, з допомогою яких фахівці Red Team виявляли недоліки в системах захисту інших компаній і урядів. Серед крадених інструментів скрипти для автоматизації збору даних про цілі, а також фреймворки, аналогічні CobaltStrike і Metasploit, які зазвичай використовуються при перевірці стану захисту мереж та для імітації кібератак під час кибернавчань.

Ці інструменти можуть бути використані для втручання в мережі та інформаційні системи, а також як кіберзброя в певних умовах.

За даними FireEye, характер зламу вказує на високу вірогідність причетності до кібератаки спецслужб Росії.

РНБО України враховує зростаючу кількість інцидентів кібератак і вважає, що рівень кіберзагроз для українських інформаційних систем зростає, особливо перед новорічними святами і майбутнім посиленням карантину. Через це йде робота з органами влади та об'єктами критичної інфраструктури щодо способів виявлення і протидії похищеному інструментарію FireEye.

Раніше повідомлялося, що Україна піднялася на чотири позиції і посіла 25 місце в Національному індексі кібербезпеки (National Cybersecurity Index 2020). Рейтинг складено естонською Академією електронного урядування (e-Governance Academy).

Також нещодавно під час кібератаки на сервер Європейського агентства лікарських засобів (EMA) був отриманий доступ до документів, що стосуються вакцини від COVID-19 виробництва компанії BioNTech. Агентство займається сертифікацією вакцин перед використанням.