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Постпред України при ООН обговорив із спецпредставником США миротворців на сході

Новини » Політика    29.01.2019 - 11:50
Постпред України при ООН обговорив із спецпредставником США миротворців на сході
Фото: зустріч Єльченка і Волкера (facebook.comUKRinUN)

Окрема увага була приділена питанню звільнення із РФ українських заручників

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко обговорив зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером миротворчу місію на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр постійного представництва України при ООН.

Так, сторони зустрілися 28 січня у Нью-Йорку.

"В. Єльченко та К. Волкер обговорили подальші кроки із відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, в тому числі шляхом розгортання на Донбасі міжнародної операції з підтримання миру. Окрема увага була приділена питанню звільнення із Росії українських заручників", - сказано у повідомленні.

Крім того, Єльченко подякував Волкеру за незмінну підтримку США.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Яцек Чапутовіч закликає розглянути можливість відправки в Україну миротворчої місії ООН.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави Петро Порошенко обговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі перспективи розгортання повноцінної багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі.

Додамо, на засіданні Генасамблеї ООН 20 лютого буде обговорюватися ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в анексованому Криму.

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