Постпред РФ в ООН: Москва поки не бачить сенсу в новому саміті нормандського формату

Постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Росія не вважає за потрібне організовувати нову зустріч на вищому рівні в нормандському форматі. Через те, що домовленості, досягнуті на попередньому саміті у 2019 році, "не виконуються".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Він зазначив, що попередній саміт нормандського формату пройшов у 2019 році в Парижі, були досягнуті певні домовленості. Дані домовленості зараз нібито не виконуються і "тепер президент України Володимир Зеленський наполягає на проведенні нового саміту".

"Наша позиція полягає в тому, що, поки рішення саміту 2019 року не виконані, зустрічатися знову сенсу немає", - сказав дипломат.