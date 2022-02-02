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Постпред РФ в ООН: Москва поки не бачить сенсу в новому саміті нормандського формату

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Москва, Середа 02 лютого 2022 00:45
Постпред РФ в ООН: Москва поки не бачить сенсу в новому саміті нормандського формату Фото: постійний представник Росії в ООН Василь Небензя (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Росія не вважає за потрібне організовувати нову зустріч на вищому рівні в нормандському форматі. Через те, що домовленості, досягнуті на попередньому саміті у 2019 році, "не виконуються".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Він зазначив, що попередній саміт нормандського формату пройшов у 2019 році в Парижі, були досягнуті певні домовленості. Дані домовленості зараз нібито не виконуються і "тепер президент України Володимир Зеленський наполягає на проведенні нового саміту".

"Наша позиція полягає в тому, що, поки рішення саміту 2019 року не виконані, зустрічатися знову сенсу немає", - сказав дипломат.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС РФ Сергій Лавров запросив Зеленського на переговори в Москву або Сочі, на що український президент звинуватив його в цинізмі.

Крім того, раніше Зеленський виступив за організацію зустрічі лідерів країн-учасниць "Нормандії".

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