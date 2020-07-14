Поступове зростання: що відбувається з курсом долара 14 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 27,24 гривень за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 30,81 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,01 (26,92 - 13 липня), продажу - 27,24 (27,16 - 13 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,29 (30,15 - 13 липня), продажу - 30,81 (30,66 - 13 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,45 - 13 липня), продажу 3,86 (3,86 - 13 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 14 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 27,20 гривень за долар, курс купівлі до 27,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 30,82 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 14 липня довідковий курс на рівні 27,15 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 13 липня (27,08 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,05 - 27,25 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, НБУ протягом тижня 6 -10 липня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 92 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

Курс минулого тижня опустився нижче 27 гривень за долар. Стабілізація курсу минулого тижня пішла за різким ростом, який спостерігався на початку липня у зв'язку з відставкою глави НБУ Якова Смолія.