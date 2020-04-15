Постачальники газу повернуть споживачам залишки коштів по акції "Твоя незалежність"

Постачальники газу, які надають сервіси побутовим споживачам, через онлайн платформу 104.ua, заявили про те, що учасники акції "Твоя незалежність", яка тривала з жовтня 2019 року по березень 2020 року, зможуть отримати залишки невикористаних коштів вже з 20 квітня. Про це повідомляє 104.ua.

"Кошти можуть бути використані споживачами або для оплати поточного споживання, або бути перераховані за їх заявою на банківський рахунок. Починаючи з 20 квітня у Особистому кабінеті 104.ua буде доступний функціонал, який дозволить спрямувати ці кошти на оплату поточного споживання", - йдеться в повідомленні.

Для отримання коштів на банківський рахунок необхідно надіслати на поштову або електронну адресу компанії-постачальника газу заяву встановленого зразка, або залишити підписану заяву в спеціальній скриньці, яка встановлена на вході кожного з Центрів обслуговування клієнтів. Примірник заяви на повернення залишку невикористаних коштів в рамках акції "Твоя незалежність" розміщений за цим посиланням.

"Повернення коштів відбудеться оперативно відразу після отримання заяви споживача. Перевірити стан особового рахунку споживач може в будь-який момент в Особистому кабінеті на 104.ua або зателефонувавши в контакт-центр у своєму регіоні", - йдеться в повідомленні.