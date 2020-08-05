Постачальник електроенергії Yasno починає продавати газ

Фото: відділення YASNO (yasno.com.ua)

Компанія також готується постачати блакитне паливо й населенню

Постачальник електроенергії Yasno тепер постачатиме природний газ. Компанія отримала пакет ліцензій на постачання природного газу та веде переговори щодо укладання перших газових контрактів з юридичними клієнтами.

Про це йдеться в повідомлені компанії.

Як зазначається в повідомленні, компанія також готується постачати блакитне паливо і населенню.

"YASNO створює комплексну систему енергетичних рішень. Ми розуміємо, наскільки клієнтам зручно та вигідно мати єдиного постачальника, що одночасно забезпечує електроенергією, газом, а також допомагає економити завдяки енергоефективним рішенням та продуктам. Це сучасна європейська практика, яку YASNO буде реалізовувати в Україні у поєднанні з високим рівнем сервісу. Розраховуємо, що перші поставки відбудуться підприємствам та організаціям, які нас добре знають як надійного та стабільного партнера з електропостачання. До кожного клієнта ми використовуємо індивідуальний підхід", - сказав директор з розвитку бізнесу YASNO Олександр Онищенко.

За словами директора з продажів та обслуговування клієнтів Євгена Бушми, пріоритетом в обслуговуванні споживачів залишиться максимальна цифровізація взаємовідносин та розвиток онлайн-каналів.

"Наразі ознайомитися з основними умовами договору на постачання газу для бізнес-клієнтів та подати заявку на його укладання можна через інтернет на сайті YASNO або в центральних енергоофісах в Києві, Дніпрі чи Маріуполі. Отримати індивідуальну консультацію з питань газо- та електропостачання бізнес-клієнти можуть дистанційно у своїх персональних менеджерів. Крім того, наші клієнти можуть замовити послуги енергоаудиту та енергосервісу для оптимізації своїх витрат на усі види енергоресурсів", - додає Євген Бушма.

Нагадаємо, промислові споживачі можуть обирати постачальника природного газу та купувати у нього блакитне паливо за вільними цінами. Невдовзі обрати YASNO своїм газовим постачальником зможуть також жителі Києва, Дніпропетровської, Донецької областей та інших регіонів.

Як писало РБК-Україна, з 1 августа в Україні запрацював вільний ринок природного газу.

Як відомо, з лютого 2020 для розрахунку ціни газу для населення діяла формула "Амстердам +", яка включала вартість газу на хабі TTF плюс його доставку в Україну. Такий підхід для визначення ціни газу для населення був запроваджений урядом Олексія Гончарука і затверджений урядом Дениса Шмигаля в меморандумі з МВФ.