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Поставки Україні сучасної артилерії змінять хід війни, - Washington Post

Американська артилерія (Фото: army.mil)
Автор: Константин Широкун

Американські аналітики прогнозують, що нові артилерійські системи, які сьогодні вже поставляються в Україну, змінять хід війни з Росією. Далекобійна артилерія змусить обидві сторони діяти більш спритно, якщо вони сподіваються уникнути серйозних жертв у міру посилення бойових дій на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Міністр оборони Ллойд Остін, виступаючи в Пентагоні, сказав, що далекобійна артилерія виявиться вирішальною на наступному етапі війни. Повідомляється, що на сьогоднішній день Росія та Україна ведуть артилерійську дуель, використовуючи реактивні системи залпового вогню "Ураган" і "Смерч", а також застарілі 122-мм гаубиці. За словами аналітиків, використання західних артилерійських знарядь прискорить тактичний зсув обох сторін, щоб використовувати так званий контрбатарейний вогонь, при якому збройні сили шукають артилерію противника, визначають її місце розташування і атакують.

Доставка Західної артилерії в Україну важлива частково тому, що Україна практично не може знайти боєприпаси для поповнення боєзапасу своїх артсистем радянської епохи, сказав Сем Кренні-Еванс, аналітик Королівського інституту об'єднаних озброєнь в Лондоні. Їх виробляють в незначній кількості Польща і Болгарія, але набагато більше країн у світі виробляють боєприпаси для знарядь стандарту НАТО.

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